Украина хороша в обороне, но не сможет пойти в наступление – главком НАТО

Украина усилила оборону, поэтоvу ее поражение не выглядит неизбежным. Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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