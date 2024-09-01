Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю Дня знаний

Уважаемые татарстанцы! Дорогие школьники, студенты, учителя и родители! Сердечно поздравляю вас с одним из самых добрых праздников – наполненным волнующими ожиданиями и счастливыми воспоминаниями Днем знаний! Образование в Татарстане – одно из лучших в стране.