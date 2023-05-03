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Пол Крэйг Робертс: С долларом США покончено

Пол Крэйг Робертс: С долларом США покончено

Готовы ли вы к высокой инфляции и падению уровня жизни? Мощь США со времен Второй мировой войны основывалась на их финансовом господстве, проистекающем из того, что доллар является резервной валютой, которой центральные банки владеют вместо золота.

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