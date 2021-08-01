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Где в Петербурге чаще всего нарушают правила парковки? Власти назвали три лидирующих улицы (и все они — у Московского вокзала)

Комитет по транспорту Петербурга подвел первые итоги выявления нарушений парковки на улицах. Полномочия по эвакуации автомобилей перешли к ведомству от МВД в конце июня.

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