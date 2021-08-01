Где в Петербурге чаще всего нарушают правила парковки? Власти назвали три лидирующих улицы (и все они — у Московского вокзала)

Комитет по транспорту Петербурга подвел первые итоги выявления нарушений парковки на улицах. Полномочия по эвакуации автомобилей перешли к ведомству от МВД в конце июня.
Популярные статьи
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
- В заливе Петра Великого проведено учение отряда кораблей Тихоокеанского флота по противоподводочно-диверсионной обороне
- Транспортные и ударные вертолеты ЦВО переброшены из России в Таджикистан для участия в учении
Свежие комментарии