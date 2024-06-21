НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

139 подписчиков

«Краснодар» согласился продать Волкова «Зениту», в обмен на отказ от выкупа Козлова (Sport24)

«Краснодар» согласился продать Волкова «Зениту», в обмен на отказ от выкупа Козлова (Sport24)

Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатят за 21-летнего защитника 5+2 млн евро. Как передает Sport24, руководство «Краснодара» согласилось продать Волкова «Зениту», в обмен на отказ от обратного выкупа полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх