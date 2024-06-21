«Краснодар» согласился продать Волкова «Зениту», в обмен на отказ от выкупа Козлова (Sport24)

Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатят за 21-летнего защитника 5+2 млн евро. Как передает Sport24, руководство «Краснодара» согласилось продать Волкова «Зениту», в обмен на отказ от обратного выкупа полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.
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