Французский эксперт объяснил цель учений сил быстрого развертывания ЕС

Москве не стоит ни игнорировать, ни преувеличивать угрозу военных учений сил быстрого развертывания ЕС, которые начнутся 25 ноября в Германии, сказал «Известиям» французский аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.
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