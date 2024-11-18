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Французский эксперт объяснил цель учений сил быстрого развертывания ЕС

Французский эксперт объяснил цель учений сил быстрого развертывания ЕС

Москве не стоит ни игнорировать, ни преувеличивать угрозу военных учений сил быстрого развертывания ЕС, которые начнутся 25 ноября в Германии, сказал «Известиям» французский аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

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