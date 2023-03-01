В Госдуме заявили, что спутники США могут стать законной целью России на Украине

Депутат Михаил Шеремет считает, что работа американских спутников представляет большую угрозу для РоссииРоссии достоверно известно, что украинские вооружённые силы получают от США координаты русских объектов, по которым затем наносятся удары.
Депутат Михаил Шеремет считает, что работа американских спутников представляет большую угрозу для РоссииРоссии достоверно известно, что украинские вооружённые силы получают от США координаты русских объектов, по которым затем наносятся удары.
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