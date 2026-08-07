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Порядок, государство

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В Красноярском крае полицейские и общественники провели для школьников экскурсию в музее милиции

В Норильске состоялась познавательная экскурсия для ребят из трудового отряда школьников в музее милиции, организованная сотрудниками ОМВД России «Норильский» совместно с представителями Общественного совета.

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