В Красноярском крае полицейские и общественники провели для школьников экскурсию в музее милиции

В Норильске состоялась познавательная экскурсия для ребят из трудового отряда школьников в музее милиции, организованная сотрудниками ОМВД России «Норильский» совместно с представителями Общественного совета.
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