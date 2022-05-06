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10 крохотных животных в миниатюрных гипсовых повязках

10 крохотных животных в миниатюрных гипсовых повязках

Конечно, нет абсолютно ничего смешного, когда приходится носить гипс. Это неудобно, сходить в душ — целое событие, и часто под гипсом невыносимо чешется, но дотянуться до беспокоящего места невозможно.

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