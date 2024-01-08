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"Сказка про репку": как водителей на трассе в Челябинской области спасали

"Сказка про репку": как водителей на трассе в Челябинской области спасали

Жительница Магнитогорска рассказала в соцсети о своих дорожных приключениях.В паблике "Чёрное&Белое Магнитогорск" молодая женщина рассказала, как ездила 7 января с мужем, дочкой и мамой в деревню "Победа" к родственникам: — На обратном пути супруг, уступая дорогу Мазу (тот чистил дорогу — прим.

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