"Сказка про репку": как водителей на трассе в Челябинской области спасали

Жительница Магнитогорска рассказала в соцсети о своих дорожных приключениях.В паблике "Чёрное&Белое Магнитогорск" молодая женщина рассказала, как ездила 7 января с мужем, дочкой и мамой в деревню "Победа" к родственникам: — На обратном пути супруг, уступая дорогу Мазу (тот чистил дорогу — прим.