В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО

В ходе группового удара по ключевым объектам оборонной промышленности Украины Россия применяла крылатые ракеты Х-22, а также ракеты комплексов Х-47М2 «Кинжал» и 9К720 «Искандер», пишет Military Watch Magazine.
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