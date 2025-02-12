В Карелии открылись ледовые переправы

В Пудожском районе Карелии начали работу ледовые переправы. Об этом сообщила администрация района. С 11 февраля открыта пешая переправа через реку Водла, которая соединяет поселки Шальский и Ново-Стеклянное.
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