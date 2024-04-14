День защиты от экологической опасности в России 15 апреля 2024 года, в мире также отмечают день культуры и экологических знаний Константин СентябрьПятнадцатое число апреля является значимым не только для Российской Федерации, но и за ее границами.
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