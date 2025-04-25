Артемий Лебедев ответил ругающим Россию мудростью

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил мудростью про небоскреб тем, кто ругает российскую власть. Видео, в котором он обратился к критикам, доступно в группе проекта «Ответошная» в соцсети «ВКонтакте».
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