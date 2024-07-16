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Politico: Трамп теперь герой, а Байдена преследуют хаос и неразбериха

Politico: Трамп теперь герой, а Байдена преследуют хаос и неразбериха

Американская политика последние годы так или иначе вращалась вокруг Трампа. Демократы были едины в порыве не допустить его в Белый дом, да и в республиканской партии не все выступали на стороне бывшего президента.

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