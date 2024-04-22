19 апреля стало известно, что в отставку отправлена Наталья Трухановская – ректор Государственного института русского языка имени А.
Экзамен по русскому провален: "Чёрная метка" для мигрантского лобби
Комментарии
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Виктор Шилин
Лев Толстой, покороче можно мысль высказать, афтар, ты не один.
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9 час.
Эдуард Николаев
Наталья Трухановская иноагент , враг без поддержки , НЕ ВЕРЮ
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9 час.
Владимир Петросов
Ну не может же Фальков сам себя уволить. А Фалькова увольнять Мишустину лень. Всё равно через 2-3 недельки из всех разгонят на законодательном уровне. "Вот приедет барин, барин всех рассудит ...."
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8 час.
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