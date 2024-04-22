Экзамен по русскому провален: "Чёрная метка" для мигрантского лобби

Лев Толстой, покороче можно мысль высказать, афтар, ты не один.

Владимир Петросов

Ну не может же Фальков сам себя уволить. А Фалькова увольнять Мишустину лень. Всё равно через 2-3 недельки из всех разгонят на законодательном уровне. "Вот приедет барин, барин всех рассудит ...."