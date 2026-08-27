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В Кургане суд отказал прокуратуре в жалобе по иску на 142 миллиона. Фото

Курганская прокуратура не смогла добиться в апелляции признания гражданским ответчиком по ущербу на 142 миллиона рублей экс-сотрудника «Курганавтодора» Андрей Анисимова.

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