В Кургане суд отказал прокуратуре в жалобе по иску на 142 миллиона. Фото

Курганская прокуратура не смогла добиться в апелляции признания гражданским ответчиком по ущербу на 142 миллиона рублей экс-сотрудника «Курганавтодора» Андрей Анисимова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым