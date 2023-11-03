NZXT представила компактные двухкамерные корпуса H6 Flow и H6 Flow RGB с панорамным об...

NZXT представила компактные двухкамерные корпуса H6 Flow и H6 Flow RGB с панорамным обзоромКомпания NZXT представила компактные двухкамерные компьютерные корпуса H6 Flow и H6 Flow RGB формата Mid-Tower с панорамным остеклением.
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