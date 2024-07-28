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Наталья Кочергина получила регистрацию кандидата в губернаторы Забайкалья

Наталья Кочергина получила регистрацию кандидата в губернаторы Забайкалья

Избирком Забайкалья проверил документы пятого претендента на пост главы региона.В это воскресение удостоверение кандидата в губернаторы Забайкалья получила Наталья Кочергина.

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