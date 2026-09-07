Goldman Sachs: цена нефти может вырасти до $120 из-за войны США и Ирана

Суда в Ормузском проливе, 2026 год © Reuters Цена нефти может вырасти до $120 за баррель в случае дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана и новых сбоев в морских перевозках, завили агентству Bloomberg в инвестиционном банке Goldman Sachs.
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