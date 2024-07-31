Яркое освещение украсило улицы ночного Ноябрьска

В Ноябрьске зажгли уличное освещение. Фонари вдоль дорог заработали после 22:00 30 июля. Графики будут меняться, как и продолжительность светового дня, рассказали в городской администрации, опубликовав видеоролик ночного города.
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