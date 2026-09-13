Депутат «Махсус хәрби операция тылы хезмәтчәне» статусын кертергә тәкъдим итте

Дәүләт Думасы депутаты Каплан Панеш Россиядә «Махсус хәрби операция тылы хезмәтчәне» статусын кертергә һәм аның ияләренә социаль ташламалар бирергә тәкъдим итте.
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