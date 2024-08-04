Завершились съемки сериала «Добро пожаловать в Дерри» о прошлом Пеннивайза

Приквел дилогии «Оно» выйдет в следующем году. «Оно 2», 2019 кадр из фильмаHBO объявил о завершении съемок сериала «Добро пожаловать в Дерри», который является приквелом фильмов «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019).