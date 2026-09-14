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В ЦЕРН впервые воспроизвели рождение широких атмосферных ливней в лабораторных условиях

Физики впервые в лабораторных условиях воспроизвели процесс рождения широких атмосферных ливней — каскадов вторичных частиц, которые формируются при взаимодействии космических лучей с ядрами атомов воздуха в верхних слоях атмосферы.

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