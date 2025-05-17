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«Крепись, Россия, но кайся»: как пророчество Кронштадского отражает реалии современности и ведет к переменам

«Крепись, Россия, но кайся»: как пророчество Кронштадского отражает реалии современности и ведет к переменам

«Крепись, Россия, но кайся»: как пророчество Кронштадского отражает реалии современности и ведет к переменам Юлия ЧелкановаПророчество Кронштадского, оставленное нам в наследие, звучит как предупреждение и призыв к действию.

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