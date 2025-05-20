Подполье: ВСУ обстреливают дома в Сумах, вынуждая людей соглашаться уехать

Жителей Сум принудительно эвакуируют. Как рассказал aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев, украинские военные обстреливают дома, чтобы люди соглашались уехать.
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