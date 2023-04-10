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Противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» в ходе учений атаковал в Японском море подводную лодку «неприятеля»

Противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» в ходе учений атаковал в Японском море подводную лодку «неприятеля»

Корабль «Адмирал Пантелеев» провел успешные учения в Японском море. В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что в ходе учений, которые проходят сейчас в Японском море, корабль «Адмирал Пантелеев» атаковал подводную лодку «неприятеля», сообщают РИА Новости.

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