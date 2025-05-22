Психолог Фадеев рассказал, как избежать выгорания при удаленной работе

Психолог Дмитрий Фадеев рассказал, что удаленная работа стала привычной для многих специалистов. Однако вместе с ее удобствами появляются и риски — в первую очередь, эмоциональное и профессиональное выгорание.
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