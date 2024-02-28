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Закон, порядок, государство

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Расчеты ПВО мотострелковой бригады Южной группировки войск только с начала года уничтожили более 100 воздушных целей в своей зоне ответственности

Расчеты ПВО мотострелковой бригады Южной группировки войск только с начала года уничтожили более 100 воздушных целей в своей зоне ответственности

Здесь добились максимального эффекта от системы разведки воздушного противника, системы зенитного ракетного артиллерийского прикрытия, системы управления силами и средствами ПВО.

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