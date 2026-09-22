Samsung добавит чипы безопасности в батареи новых смартфонов серии Galaxy A

Эти чипы разработаны компаниями Analog Devices (ADI) и ICTK Samsung Electronics планирует оснастить свои будущие смартфоны серии Galaxy A среднего и низкого ценового сегмента батареями со встроенными чипами идентификации безопасности.
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