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Samsung добавит чипы безопасности в батареи новых смартфонов серии Galaxy A

Samsung добавит чипы безопасности в батареи новых смартфонов серии Galaxy A

Эти чипы разработаны компаниями Analog Devices (ADI) и ICTK Samsung Electronics планирует оснастить свои будущие смартфоны серии Galaxy A среднего и низкого ценового сегмента батареями со встроенными чипами идентификации безопасности.

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