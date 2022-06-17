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Крепостной театр и его актеры-рабы

Крепостной театр и его актеры-рабы

Как жили актеры до изобретения кино, до системы Станиславского и даже до отмены крепостного права, в те времена, когда одним из самых популярных развлечений был театр, а его «звезды» были рабами?Первый театр появился на Руси при Алексее Михайловиче.

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