Аргументы недели

98 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • василий чадов
    Китай "бросил пробный шар"Замглавы МИД КНР ...
  • Сергей 166
    А теперь для посмеяться. Закон об отзыве депутата сии сидельцы за четверть века так и не смогли создать. Обидеть депу...Депутат Госдумы Ж...
  • Ольга Скобликова
    Ну тогда и платите свои личные деньги за всё, и призовые подарки не берите! А то хотим и рыбку съесть и удовольствие ...Депутат Госдумы Ж...

Чтобы не повышать цены, производители молока стали указывать вес продукта, а не объем

Чтобы не повышать цены, производители молока стали указывать вес продукта, а не объем

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке молока, сливок и кефира вес продукта, а не объём.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх