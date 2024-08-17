Бурак Озчивит присоединяется к «Елкам-11»: турецкая звезда в новом фильме Татьяна СергееваЗнаменитый турецкий актер Бурак Озчивит, известный по таким сериалам, как «Великолепный век» и «Черная любовь», примет участие в съемках новой части популярной российской кинофраншизы «Елки».
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