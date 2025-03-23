Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

Десантники России эвакуировали и восстановили украинскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, которые были вывезены из приграничных районов Курской области.
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