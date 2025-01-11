Сколько бы сейчас стоил кроссовер Skoda Karoq при официальных поставках в Россию?

Главный редактор «За рулем» в передаче «Рулевой» на радиостанции «Вести ФМ» поразмышлял о возможной стоимости кроссовера , если геополитическая ситуация изменится и автомобили начнут поставлять в Россию официально.
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