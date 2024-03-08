Затулин заявил, что Британии стоит помнить, что она не является непотопляемой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что британцы, поставляя Украине вооружение для атаки на Крым, Крымский мост и объекты флота, забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым.
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