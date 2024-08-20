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СДПГ против. Шольцу пришлось сократить помощь Украине: у Германии больше нет на это денег

СДПГ против. Шольцу пришлось сократить помощь Украине: у Германии больше нет на это денег

© AP Photo / Stefanie Loos Споры о бюджете ФРГ завершились не в пользу Украины, пишет NZZ. Берлин вдвое сократил объемы помощи на следующий год.

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