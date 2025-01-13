Источник 360: на строителя в Москве упала плита и арматура пробила бедро

Строитель попал в ловушку в котловане в Тверском районе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru. По его данным, когда пострадавший находился в котловане на глубине 15-20 метров, на него упала часть плиты.
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