СМИ: звезда YouTube «депутат Наливкин» прикован к кровати из-за некроза

https://fine-news.ru/smi-zvezda-youtube-deputat-nalivkin-pri.Актеру собрали 30 000 рублей. Замглавы думы Спасского муниципального района Уссурийска Вячеслав Гнездилов сообщил, что в медицинской и финансовой помощи нуждается известный на всю страну актер Сергей Неретин, он же «депутат Виталий Наливкин».