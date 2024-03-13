FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 752 подписчика

СМИ: звезда YouTube «депутат Наливкин» прикован к кровати из-за некроза

СМИ: звезда YouTube «депутат Наливкин» прикован к кровати из-за некроза

https://fine-news.ru/smi-zvezda-youtube-deputat-nalivkin-pri.Актеру собрали 30 000 рублей. Замглавы думы Спасского муниципального района Уссурийска Вячеслав Гнездилов сообщил, что в медицинской и финансовой помощи нуждается известный на всю страну актер Сергей Неретин, он же «депутат Виталий Наливкин».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх