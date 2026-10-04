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Нижегородская правда

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Ночь на 4 октября стала самой холодной в первой декаде октября

Ночь на 4 октября стала самой холодной в первой декаде октября

Ночь на воскресенье, 4 октября, в Нижегородской области стала самой холодной в первой декаде месяца – в регионе ударили заморозки.

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