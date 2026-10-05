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В Югре открыли уникальный коридор для дронов: теперь беспилотники летают без разрешения!

Представьте: дроны кружат над Югрой, как стая хищных птиц, но без разрешения на каждый полёт. Это уже не фантастика — в Ханты-Мансийском автономном округе открыли первый в России выделенный воздушный коридор для гражданских беспилотников.

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