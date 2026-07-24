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Аргументы недели

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«Трамп теряет терпение из-за войны с Ираном, которая, похоже, не имеет четкого завершения»

«Трамп теряет терпение из-за войны с Ираном, которая, похоже, не имеет четкого завершения»

Издание The Wall Street Journal сообщает, что Трамп «раздражён» и находится в «режиме мести», и хотя он был рад подписать меморандум о взаимопонимании и положить конец конфликту, теперь он мало верит в дипломатию.

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