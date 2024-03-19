На российском авторынке могут начаться «ценовые войны»

Причина — в высокой ключевой ставке, делающей кредиты невыгодными. Ее сохранение на нынешнем уровне может привести к нормализации стоимости машин и даже к «ценовым войнам» среди производителей — последовательному снижению цен на фоне острой конкуренции.
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