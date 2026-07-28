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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирьяков о «Динамо»: «Приглашение Шварца – авантюра чистой воды. Такое впечатление, что всем все равно на то, что происходит с клубом»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал результат первого матча «Динамо» в нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ.

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