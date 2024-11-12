Юрий Кот У меня лично нет сомнений, что США Украину сольют. Независимо от того, какие будут условия, какие будут сценарии этого слива.
Как Трамп сольет Украину?
Комментарии
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Eduard
Извините,но Украина к Америке не относится и не их колония.Америка на Украине -никто!
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23 час.
Eduard
Так пишите словно Америка на Украину хоть какиенто права имеет,что бы распоряжаться ей!
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23 час.
Дмитрий Бакланов
Кто девушку ужинает, тот её и танцует.
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23 час.
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