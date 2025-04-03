По всему миру растет количество случаев аллергических и респираторных заболеваний

Изменения климата способствовали увеличению на 30% заболеваний аллергического и респираторного характера в последние два десятилетия, из-за увеличения присутствия пыльцы и плесени, предупреждают специалисты по детской аллергологии.
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