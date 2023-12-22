В Новосибирске рассказали о работе общественного транспорта в новогодние каникулы

31 декабря метрополитен, например, продлит работу до 3 часов ночи.В дни новогодних праздников – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года общественный транспорт Новосибирска будет работать по графику выходного дня.
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