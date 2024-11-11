В Британии заявили, что Байден не успеет помочь Украине до ухода с поста президента

МОСКВА, 11 ноября, ФедералПресс. Соединенные Штаты стоят перед переломным моментом в своей внешней политике, поскольку возвращение Дональда Трампа к власти может существенно изменить динамику конфликта на Украине.
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