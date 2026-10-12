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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Многие пациенты с хирургическими болезнями поздно обращается к врачам, заявили в Минздраве

Многие пациенты с хирургическими болезнями поздно обращается к врачам, заявили в Минздраве

Из-за этого лечение большинства из них проходит сложнее, чем могло бы Большинство пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращаются за медицинской помощью слишком поздно — спустя более чем 24 часа после появления симптомов.

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