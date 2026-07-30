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Советник «ПСЖ» Кампуш: «Иногда на матче бывает 2 скаута, которые не знают об этом. Я люблю сопоставлять информацию и не позволяю им делиться данными – так они максимально объективны»

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш поделился деталями своей работы со скаутами. Журналист задал португальцу вопрос по поводу его особого способа организации скаутских мероприятий.

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